Сергей Разумовский

Украинский специалист Сергей Пучков покинул должность главного тренера кыргызстанского клуба Мураз Юнайтед. Вместе с ним команду покинул и его ассистент Игорь Покаринин.

Президент Футбольного союза Кыргызстана Камчыбек Ташиев пояснил причину такого решения. По его словам, Пучков позволял себе слишком грубую лексику в адрес игроков. Его слова передает news.kg.

Знаете, почему я снял с должности Сергея Пучкова? Он ругает футболистов плохими словами. Очень грубо матерится. Если человек не умеет сдерживать свои эмоции и затрагивает честь футболистов, он не будет работать тренером в Кыргызстане. Камчыбек Ташиев Президент Футбольного союза Кыргызстана

63-летний Пучков возглавил Мураз Юнайтед в сентябре прошлого года. В сезоне-2025 Премьер-лиги Кыргызстана его команда заняла второе место, отстав от чемпиона Барсы всего на один балл.

В Украине специалист хорошо известен благодаря победе в Кубке Украины сезона 2009/10. Тогда Пучков возглавлял Таврию.

