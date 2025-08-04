Сергей Стаднюк

В швейцарском Ньоне прошло жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Среди других своих потенциальных соперников узнало и киевское Динамо. С ними «бело-синие» могут встретиться в случае не прохождения кипрского Пафоса в третьем раунде отбора Лиги чемпионов.

У Динамо по решению УЕФА было четыре возможных варианта жеребьевки:

🔹 Янг Бойз (Швейцария)

🔹 Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

🔹 Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)

🔹 Проигравший в паре Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция)

В итоге киевлянам выпал, пожалуй, наиболее желаемый вариант. Подопечные Александра Шовковского сыграют против победителя пары Хамрун – Маккаби. Первые матчи на этой стадии запланированы на 21 августа, а ответные игры – на 28-ое число.

Интересно, что в нынешней квалификации еврокубков Динамо уже играло против Хамруна. В двухматчевом противостоянии отбора Лиги чемпионов киевляне деклассировали мальтийцев (3:0; 3:0). То есть при определенном стечении обстоятельств команды могут за месяц сыграть между собой четыре раза.