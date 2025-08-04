Уникальная ситуация. Динамо может четыре раза встретиться в квалификации с одним клубом из-за решения УЕФА
Определился соперник киевлян, если те не пройдут Пафос в отборе Лиги чемпионов
около 1 часа назад
В швейцарском Ньоне прошло жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Среди других своих потенциальных соперников узнало и киевское Динамо. С ними «бело-синие» могут встретиться в случае не прохождения кипрского Пафоса в третьем раунде отбора Лиги чемпионов.
У Динамо по решению УЕФА было четыре возможных варианта жеребьевки:
🔹 Янг Бойз (Швейцария)
🔹 Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
🔹 Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)
🔹 Проигравший в паре Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция)
В итоге киевлянам выпал, пожалуй, наиболее желаемый вариант. Подопечные Александра Шовковского сыграют против победителя пары Хамрун – Маккаби. Первые матчи на этой стадии запланированы на 21 августа, а ответные игры – на 28-ое число.
Интересно, что в нынешней квалификации еврокубков Динамо уже играло против Хамруна. В двухматчевом противостоянии отбора Лиги чемпионов киевляне деклассировали мальтийцев (3:0; 3:0). То есть при определенном стечении обстоятельств команды могут за месяц сыграть между собой четыре раза.