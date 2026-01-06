Сергей Разумовский

Универсальный крайний защитник Аль-Хиляля Жоау Канселу в ближайшее время сменит клуб и продолжит карьеру в Барселоне. Об этом в соцсети X сообщает инсайдер Фабрицио Романо, уточняя, что каталонцы договорились о возвращении 31-летнего португальца и уже согласовали ключевые условия сделки.

По информации источника, речь идет об аренде до завершения текущего сезона. Стоимость такого перехода составит четыре миллиона евро, и это дает Барселоне возможность усилить правый фланг обороны без необходимости сразу вкладывать большие суммы в полноценный трансфер. Для клуба, который вынужден внимательно балансировать бюджет и маневрировать в рамках финансовых ограничений, арендный формат выглядит максимально прагматичным решением.

Интересно, что ситуация с Канселу развивалась не в одну сторону. Как отмечается, Аль-Хиляль ранее уже согласовал детали перехода португальца в Интер. Однако решающим фактором стала позиция самого футболиста: Канселу настаивал, что хочет перейти лишь в Барселону, и именно его желание стало определяющим в финальном выборе направления.

Напомним, летом 2024 года Аль-Хиляль приобрел Канселу у Манчестер Сити за 25 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами, демонстрируя, что и в 31 год способен влиять на игру не только в обороне, но и в атакующих действиях.

Таким образом, Барселона получает опытного флангового игрока с топовым бэкграундом и яркими качествами в игре с мячом. А Канселу – шанс вернуться в команду, которую он, по сообщениям, считал приоритетным вариантом для продолжения карьеры перед чемпионатом мира-2026.

