Сергей Разумовский

Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал состояние здоровья двух своих футболистов — нападающего Владислава Ваната и полузащитника Франа Бельтрана после матча Ла Лиги против Севильи, который завершился ничьей со счетом 1:1.

Мичел сообщил, что по Франу Бельтрану ещё нет окончательной информации — уже поздно вечером игроку была сделана магнитно-резонансная томография, и в настоящее время тренер ожидает результаты обследования от клубных врачей. По предварительным оценкам, у полузащитника дискомфорт в зоне подошвы стопы, поэтому необходимо следить за течением боли и реакцией на нагрузки в течение нескольких дней. Мичел не планирует привлекать Бельтрана к ближайшей тренировке, но предполагает, что уже с четверга футболист сможет вернуться к работе в общей группе.

Что касается Владислава Ваната, то здесь ситуация менее тревожная. Форвард получил лишь незначительный ушиб в матче, однако уже в ближайшее время должен полностью восстановиться и вернуться к тренировочному процессу с командой.

Жирона готовится к следующему матчу в чемпионате Испании — 16 февраля команда примет на своём поле Барселону в рамках 24 тура Примеры. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. Матч имеет принципиальное турнирное значение и станет серьёзным испытанием, поэтому участие в нём ключевых исполнителей остаётся в фокусе внимания болельщиков клуба.