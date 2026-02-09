Легенда Жироны лишил каталонцев важных трех очков
Матч против Севильи удалось доиграть
Жирона упустила победу над Севильей в 23-м туре Ла Лиги. Матч, который из-за непогоды перенесли на воскресенье, завершился со счетом 1:1.
Команда Мичела забила гол в начале матча. Уже через две минуты после стартового свистка Лемар завершил быструю и точную комбинацию, заставив замолчать стадион «Рамон Санчес Писхуан». Этот гол добавлял уверенности гостям, и им удалось удержать преимущество.
«Севилья» старалась активно реагировать, но наткнулась на хорошо организованную оборону «Жироны». Благодаря компактной игре и умелому чтению игры каталонцы контролировали темп и не давали соперникам создать явных моментов на протяжении большей части матча.
Второй тайм прошел по похожему сценарию. «Севилья» рисковала, играя в атаку, а Жирона держалась крепко, сделав ставку на контригру.
На 92-й минуте Салас сравнял счет. В последней атаке матча у «Жироны» был шанс заработать три очка, но Влаходимос отбил пенальти от Стуани.
Виктор Цыганков сыграл против Севильи 90 минут, тогда как Владислав Ванат был заменен после первого тайма.
Ла Лига. 23-й тур
Севилья - Жирона 1:1
Голы: Салас, 90+2 - Лемар, 2