Жирона упустила победу над Севильей в 23-м туре Ла Лиги. Матч, который из-за непогоды перенесли на воскресенье, завершился со счетом 1:1.

Команда Мичела забила гол в начале матча. Уже через две минуты после стартового свистка Лемар завершил быструю и точную комбинацию, заставив замолчать стадион «Рамон Санчес Писхуан». Этот гол добавлял уверенности гостям, и им удалось удержать преимущество.

«Севилья» старалась активно реагировать, но наткнулась на хорошо организованную оборону «Жироны». Благодаря компактной игре и умелому чтению игры каталонцы контролировали темп и не давали соперникам создать явных моментов на протяжении большей части матча.

Второй тайм прошел по похожему сценарию. «Севилья» рисковала, играя в атаку, а Жирона держалась крепко, сделав ставку на контригру.

На 92-й минуте Салас сравнял счет. В последней атаке матча у «Жироны» был шанс заработать три очка, но Влаходимос отбил пенальти от Стуани.

Виктор Цыганков сыграл против Севильи 90 минут, тогда как Владислав Ванат был заменен после первого тайма.

Ла Лига. 23-й тур

Севилья - Жирона 1:1

Голы: Салас, 90+2 - Лемар, 2