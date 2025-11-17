Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу в матче заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Устраивало не всё, но я считаю, что у нас были шансы, и мы были командой, нацеленной на результат. Первым заменили Егора Ярмолюка, так как он много работал ещё в предыдущем матче, с Францией. В целом, считаю, что исполнители, которые появились с лавки, смогли освежить игру. В конце встречи мы создали очень хорошие моменты и реализовали их.

Как я и говорил перед матчем, исландцы сыграли иначе, чем в первой встрече. Считаю, это наша заслуга. Мы прессинговали, показывали, что хотим победить. Но они защищались очень плотно, было трудно найти пространство. Моменты возникали преимущественно после дальних ударов. После замен мы смогли усилить прессинг, больше нагружали штрафную площадку — и это дало результат. Но это заслуга всех. С первой минуты все исполнители отдавались игре максимально.