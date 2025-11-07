Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер уверенно переиграл исландский Брейдаблик 2:0, а киевское Динамо разгромило боснийский Зриньски 6:0 в третьем туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 6 ноября.

Благодаря этим победам Украина поднялась в Таблице коэффициентов с 28-й на 27-ю позицию. В сумме это добавило ровно один балл – максимум за одну еврокубковую неделю.

Украина обошла Словакию, которая имеет на общем этапе лишь одного представителя – Слован с украинцами Данилом Игнатенко и Николаем Кухаревичем. Команда проиграла все три матча. Также увеличен отрыв от Болгарии и сокращено отставание от других конкурентов.

