Сергей Разумовский

В третьем туре общего этапа Лиги конференций Шахтер в Кракове уверенно обыграл Брейдаблик.

Хозяева захватили инициативу с первой до последней минуты. Показатель владения «горняков» составил 73% против 27% у соперника, удары 16:5 (в створ 4:0). Также за украинским клубом солидное преимущество по ожидаемым голам 1.2:0.45.

Все это воплотилось и в голы. Бондаренко открыл счет на 28-й минуте. После перерыва команда не сбавляла темп, и на 66-й минуте Элиас удвоил счет, тогда как Брейдаблик так и не нанес ни одного точного удара. Итог – уверенная сухая победа подопечных Арды Турана в рамках общего этапа.

Шахтер набрал шесть очков и по крайней мере временно поднялся в топ-8. Именно первая восьмерка напрямую выходит в 1/8 финала.

Лига конференций. Общий этап, третий тур

Шахтер – Брейдаблик 2:0

Голы: Бондаренко, 28, Элиас, 66

Шахтер: Резник, Винисиус Тобиас, Бондар, Грам, Азаров, Назарина, Бондаренко (Глущенко, 68), Изаки, Лукас Феррейра, Кауан Элиас, Мейреллиш (Швед, 78).

Брейдаблик: Эйнарссон - Йоунссон, Маргейрссон, Оррасон, Вальгейрссон - Юнссон (Эйнарссон, 63), Лудвикссон (Халльссон, 81), Гуннлаугссон (Стейндорссон, 70) - Ингварссон (Омарссон, 63), Торстейнссон, (Бьярнасон, 63), Ульфарссон.

Предупреждение: Эйнарссон, 65

Обзор матча будет доступен на странице события Шахтер – Брейдаблик.