Сергей Разумовский

Металлист 1925 заинтересован в подписании вратаря болгарского Левски Светослава Вуцов, сообщает telegraph.bg. По данным источника, харьковский клуб рассматривает голкипера как потенциальное усиление и готов перейти к конкретике уже на уровне финансовых условий.

Утверждается, что Металлист 1925 может предложить Левски 1,8 млн евро за трансферные права на 23-летнего футболиста. Отдельно прописаны и возможные условия личного контракта: самому Вуцову якобы готовы дать зарплату на уровне 20 тысяч евро в месяц без учета бонусов, что существенно превышает его нынешние финансовые условия в Болгарии.

В текущем сезоне Вуцов имеет стабильную игровую практику. Он провел 27 матчей за Левски, пропустил 20 голов и 12 раз оставил ворота в неприкосновенности, оформив матчи на ноль.

Ранее определился автор лучшего гола Металлиста 1925 в первой части сезона.