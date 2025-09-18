В Александрии сообщили о перспективах капитана команды
Функционер сделал четкое заявление
42 минуты назад
Спортивный директор Александрии Евгений Кочерга в интервью сайту «Украинский футбол» прокомментировал текущую ситуацию между «горожанами» и двумя футболистами: португальским защитником Мигелом Кампушем и полузащитником Кирилом Ковальцем.
«Мигель ведет себя максимально корректно по отношению к Александрии. Мы в диалоге, но сейчас не буду раскрывать всех карт.
Кирилл Ковалец – действующий футболист Александрии, у него двухлетний контракт, который он выполняет. Это всё, что я могу ответить на сегодня».
29-летний Кампуш в текущем сезоне провел три матча. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,8 миллиона евро.
32-летний Ковальц в этой кампании сыграл 93 минуты в двух поединках. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.
Александрия на данный момент занимает 15-е место в УПЛ с тремя очками в пяти встречах.
22 сентября в 15:30 «горожане» на выезде сыграют с киевским Динамо.
Поделиться