Павел Василенко

Спортивный директор Александрии Евгений Кочерга в интервью сайту «Украинский футбол» прокомментировал текущую ситуацию между «горожанами» и двумя футболистами: португальским защитником Мигелом Кампушем и полузащитником Кирилом Ковальцем.

«Мигель ведет себя максимально корректно по отношению к Александрии. Мы в диалоге, но сейчас не буду раскрывать всех карт. Кирилл Ковалец – действующий футболист Александрии, у него двухлетний контракт, который он выполняет. Это всё, что я могу ответить на сегодня».

29-летний Кампуш в текущем сезоне провел три матча. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,8 миллиона евро.

32-летний Ковальц в этой кампании сыграл 93 минуты в двух поединках. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

Александрия на данный момент занимает 15-е место в УПЛ с тремя очками в пяти встречах.

22 сентября в 15:30 «горожане» на выезде сыграют с киевским Динамо.