Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко в эфире УПЛ ТВ высказался относительно причин поражения в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (1:4).

На данный момент очень сложно дать какое-то объяснение, но факт есть факт, счёт на табло. Конечно, мы под конец уже пытались как-то вытянуть игру, раскрылись. Думаю, никому не было бы легче, если бы счёт был 1:2. Имеем, что имеем, будем разбираться.

По горячим следам не хочу ничего говорить, тем более о каких-то претензиях к футболистам. Для меня сейчас самое главное – разобраться, что стало первопричиной того, что второй тайм мы просто провалили. Снова пропускаем и не реагируем на пропущенный мяч должным образом.

Все игроки, которые пришли к нам, это преимущественно молодые игроки. Конечно, им нужно время, чтобы адаптироваться к взрослому футболу, к нашим легионерам, к украинскому футболу.

Сейчас некоторые из них уже поняли, куда они попали. В первую очередь это футбол, очень насыщенный борьбой, и мы должны стоять на двух ногах, чтобы играть эти матчи.