Официально. "Александрия" перевела в дубль двух лидеров команды. "Горожане" проиграли 5 матчей из 5.
Нестеренко высказался по поводу причин разгрома от Металлиста 1925 и подтвердил информацию о полузащитнике и защитнике
16 минут назад
Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко в эфире УПЛ ТВ высказался относительно причин поражения в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (1:4).
На данный момент очень сложно дать какое-то объяснение, но факт есть факт, счёт на табло. Конечно, мы под конец уже пытались как-то вытянуть игру, раскрылись. Думаю, никому не было бы легче, если бы счёт был 1:2. Имеем, что имеем, будем разбираться.
По горячим следам не хочу ничего говорить, тем более о каких-то претензиях к футболистам. Для меня сейчас самое главное – разобраться, что стало первопричиной того, что второй тайм мы просто провалили. Снова пропускаем и не реагируем на пропущенный мяч должным образом.
Все игроки, которые пришли к нам, это преимущественно молодые игроки. Конечно, им нужно время, чтобы адаптироваться к взрослому футболу, к нашим легионерам, к украинскому футболу.
Сейчас некоторые из них уже поняли, куда они попали. В первую очередь это футбол, очень насыщенный борьбой, и мы должны стоять на двух ногах, чтобы играть эти матчи.
Также Нестеренко подтвердил информацию о том, что защитник Мигел Кампуш и полузащитник Кирилл Ковалец были переведены в дубль.
Это соответствует действительности. Как долго будет продолжаться наказание? Не хочу сейчас ничего говорить, это должно остаться внутри клуба.
