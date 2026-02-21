Сергей Разумовский

Главный тренер Аякса Фред Грим прокомментировал ситуацию с травмой левого защитника Александра Зинченко и объяснил, как эта потеря сказалась на команде. Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Напомним, повреждение 29-летний украинец получил 14 февраля в домашнем матче 23-го тура Эредивизи против Фортуны Ситтард, который завершился победой Аякса со счётом 4:1. Зинченко был вынужден покинуть поле уже на 6-й минуте, что стало неприятным ударом для команды, учитывая важность игрока на фланге обороны и его влияние на организацию игры.

Грим отметил, что кадровые проблемы Аякса не ограничиваются лишь украинцем: центральный защитник Ко Итакура также остаётся травмированным и не сможет принять участие в ближайшем матче в субботу. Тем не менее, ситуация с Зинченко, по словам тренера, является особенно болезненной для коллектива. Наставник признал, что в клубе ощущают разочарование, хотя при этом назвал такие эмоции логичными в контексте потери футболиста из-за травмы. По мнению Грима, последствия травмы заметны как внутри команды, так и среди людей, которые работают в Аяксе и живут клубом каждый день.

Отдельно тренер обратил внимание на психологическое состояние самого Зинченко. Грим рассказал, что после травмы общался с игроком и отметил его характерную черту — склонность брать ответственность на себя даже в таких обстоятельствах. По словам наставника, украинец чувствует вину из-за повреждения и внутренне борется с этим, что является типичным для него как для человека и профессионала.

Также стало известно, что Зинченко попрощался с командой, поскольку его реабилитация будет проходить не в Амстердаме. Грим подчеркнул, что момент прощания оказался очень эмоциональным — и это ещё раз демонстрирует, насколько важен украинец для коллектива не только на поле, но и в раздевалке.