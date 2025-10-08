Спортивный директор Барселоны Деку высказался по поводу возможного продления контракта с нападающим Робертом Левандовским.

Мы не будем говорить о продлении контрактов в октябре. Не хотим забегать слишком далеко вперед, будем действовать постепенно. Что касается Роберта, на мой взгляд, он один из лучших нападающих последних лет. Это игрок очень высокого уровня, один из лучших, которые когда-либо были и есть. Он очень помог нам и продолжает помогать. В прошлом сезоне он забил более 40 голов и сыграл ключевую роль в Ла Лиге для Барсы.

Идея заключается в том, чтобы анализировать ситуацию день за днем и год за годом. Сейчас не время говорить о продлении контрактов, нужно сосредоточиться на том, чтобы восстановить спортивный уровень в ближайшие недели, — передает слова Деку пресс-служба Барселоны.