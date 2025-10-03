Форвард Барселоны Роберт Левандовски может сменить клуб и оказаться в Милане. Как сообщает Sport.es, спортивный директор россонери Игли Таре встретился с агентом футболиста Пини Захави, чтобы обсудить возможный переход.

Действующий контракт 37-летнего форварда с каталонской командой заканчивается после завершения текущего сезона, однако в нём предусмотрена опция автоматического продления ещё на один год. Несмотря на это, в Милане рассчитывают получить опытного поляка бесплатно следующим летом.

В стане Барселоны пока не дают четких комментариев по ситуации. Ранее спортивный директор Деку отмечал, что обсуждать продление соглашения с Левандовски пока преждевременно.

Ранее Барселона объявила о том, что возвращение на «Камп Ноу» снова откладывается.