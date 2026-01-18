Сергей Разумовский

Ювентус рассматривает варианты усиления атаки. По информации сайта журналиста Джанлуки ди Марцио, туринцы держат на радаре форварда Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе на случай, если клубу не удастся договориться по поводу перехода Жан-Филиппа Матета.

Приоритетным направлением для туринцев в настоящее время остаются переговоры с Кристал Пэлас: Ювентус обсуждает аренду Матета с обязательным выкупом. В то же время в клубе готовят и запасной план – если Манчестер Юнайтед будет готов отпустить Зиркзе, его кандидатура также будет рассмотрена как реальная альтернатива для линии нападения.

Кроме того, в шорт-листе Ювентуса продолжает фигурировать Юссеф Эн-Несири из Фенербахче. Ситуация осложняется тем, что марокканский нападающий интересует и Наполи, которым руководит Антонио Конте, так что конкуренция за игрока может повлиять на ход переговоров.

В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей (2+1). Ранее сообщалось, что нидерландцем интересуется Рома украинца Артема Довбика.