Рома предложила нескольким английским клубам подписать украинского нападающего Артема Довбика, сообщает TEAMtalk.

28-летнему игроку сборной Украины сообщили, что он не входит в долгосрочные планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини, который сделает ставку впереди на Пауло Дибалу, а на замену аргентинцу планируют арендовать Джошуа Зиркзее из Ман Юнайтед.

Довбик может оказаться в Вест Хэме, Лидсе, Сандерленде и Эвертоне.

Рассматриваются как аренда, так и полноценный трансфер, что позволит вернуть часть из 30 миллионов евро, которые были потрачены на приобретение Артема летом 2024 года.

В этом сезоне Довбик принял участие в 14 матчах Ромы во всех турнирах: 2 гола, 2 ассиста.

Ранее мы писали, что Довбик пропустит последний матч Ромы в 2025 году.