Источник раскрыл имя тренера, который возглавит Карпаты
На сборы команду повезет новый наставник
2 дня назад
Фото - Карпаты Львов
Испанский специалист Фран Фернандес является главным претендентом на должность главного тренера Карпат, сообщает BurBuzz.
45-летний наставник с лета находится без работы. На родине Фернандес работал с Альмерией, Алькорконом, Тенерифе и Мурсией.
Карпаты могут стать первым клубом в биографии наставника за пределами родины.
Блогер и комментатор Виктор Вацко ранее сообщал, что у Карпат уже есть договоренность с новым тренером из Испании, который заменит действующего наставника зелено-белых Владислава Лупашка.
Карпаты по итогам первой половины сезона 2025/26 с 19 пунктами идут девятыми.