Полузащитник Колоса Александр Демченко высказал мнение о карьерном пути бывшего полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко.

Думаю, что [лидером юношеского Шахтера] был Виктор Коваленко. На то время он больше тренировался уже с 1995 годом. В сборную вызывался также именно за 1995-й. Он выделялся и действительно был намного сильнее всех сверстников.

В свои 13-14 лет он уже выглядел более сформировавшимся футболистом: более сильный удар, лучшая работа с мячом, более точная передача, более технический дриблинг. То есть опережал нас во многих аспектах. Тренируясь с нами, он не так быстро прогрессировал, как с на год старшими ребятами. Там было за кем тянуться.

Реализовал потенциал на процентов 50? Думаю, да. Он мог достичь большего и лучшего. Однако никто ведь не знает, как оно сложится.

В детском футболе он действительно сильно выделялся, а уже ближе к 20 годам, хотя его мастерство никуда не пропало, чуть более слабые игроки начали догонять, так как так же набирались опыта и мастерства.

К сожалению. Повторюсь, считаю, что у него могла быть лучшая карьера. Хотя, грех жаловаться. Поиграть в Италии... Сейчас он перешел в кипрский «Арис». Также приличный уровень, – рассказал Демченко в интервью «Украинскому футболу».