Асистент главного тренера Кривбасса Ори Дэвид рассказал о возвращении команды к тренировкам. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Команда вернулась в отличном настроении. Ребята имели несколько дней отдыха, чтобы восстановиться физически и ментально. Так что мы вернулись к работе в приятной атмосфере и уже с нетерпением ждем следующих тренировок и матча против Вереса.

Сейчас мы проводим много тренировок, иногда даже по два в день, чтобы повысить физическую готовность и тактический уровень. Мы очень усердно работаем, чтобы дарить нашим болельщикам как можно больше хороших и ярких моментов».

Прежде всего мы хотим продолжать побеждать, это самое важное. Но не только побеждать, а и демонстрировать качественный, атакующий футбол. Как я уже говорил, мы много работаем, чтобы создавать позитивные эмоции и для себя, и для наших фанатов.

Мы следим за играми Мендосы и Бара, а также Каменского в юношеской сборной Украины U-19. Мы рады, что они играют на международном уровне. Это важно для их развития. Они достойно представляют наш Клуб, и мы довольны их выступлениями.