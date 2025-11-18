Легионер Кривбаса высказал все, что думает о тренере команды ван Леувене
Футболист высказался о наставнике команды
Венесуэльский вингер Кривбаса Глейкер Мендоса в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о главном тренере криворожской команды Патрике ван Леувене.
«Он требовательный и справедливый. Любит дисциплину, порядок и всегда помогает игрокам развиваться.
Сначала было нелегко найти с ним общий язык, но только потому, что я не знал английского. Мне помогали партнеры, которые говорят по-английски. Теперь мы можем говорить напрямую, и о футболе, и о жизни».
23-летний Мендоса провел под руководством ван Леувена 14 матчей, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.
Кривбасс на данный момент занимает пятое место в чемпионате с 20 очками в 12 поединках.
23 ноября криворожская команда дома сыграет с Вересом.
