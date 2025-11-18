Павел Василенко

Венесуэльский вингер Кривбаса Глейкер Мендоса в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о главном тренере криворожской команды Патрике ван Леувене.

«Он требовательный и справедливый. Любит дисциплину, порядок и всегда помогает игрокам развиваться. Сначала было нелегко найти с ним общий язык, но только потому, что я не знал английского. Мне помогали партнеры, которые говорят по-английски. Теперь мы можем говорить напрямую, и о футболе, и о жизни».

23-летний Мендоса провел под руководством ван Леувена 14 матчей, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

Кривбасс на данный момент занимает пятое место в чемпионате с 20 очками в 12 поединках.

23 ноября криворожская команда дома сыграет с Вересом.