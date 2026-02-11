Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен признался, что работа в клубе доставляет ему удовольствие. Слова специалиста передает пресс-служба харьковчан.

Какой совет дал бы самому себе из прошлого? Обращайте внимание на людей вокруг. Я помню, как в начале тренерской карьеры в команде U-11 не дал шанс всем детям. Поэтому мой совет - помнить о каждом игроке и дать возможность проявить себя, но при условии упорной работы.

Если одним словом - Кривбасс для меня это удовольствие. Я получаю удовольствие от каждого дня, который провожу здесь.

Сейчас на стадионах немного болельщиков, поэтому шум не мешает. Ранее, после карантина, это были матчи в Израиле. В Украине из-за войны сначала играли без зрителей. Я надеюсь, что в будущем стадионы снова будут полны.