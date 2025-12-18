Гендиректор ЛНЗ Василий Каюк прокомментировал переход нигерийского вингера Проспера Оба в Шахтер. Его слова приводит UA-Football.

Шахтер заинтересовался нашим игроком, и у нас был интерес от других клубов, но наиболее конкретное предложение было именно от «горняков». Условия трансфера не буду разглашать - это история только нашего клуба и Шахтера. Мы открыты к продаже игроков в топ-клубы, и я считаю, что «горняки» на данный момент именно такой клуб. Если это будет способствовать развитию игрока и нашего клуба, мы готовы давать возможность футболистам проявлять себя в других топ-командах. Наш тренер всегда подчеркивал: незаменимых игроков не бывает.

Мы стремимся не только найти замену Просперу, но и усилиться. Мы понимаем, что должны иметь конкурентоспособную команду и создавать внутреннюю конкуренцию: на каждой позиции должно быть как минимум два равноценных игрока, - объяснил Каюк.