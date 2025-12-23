Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович рассказал о потенциальном усилении команды и игроках, которые могут стать лидерами. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Конкуренция нужна в каждой линии. По крайней мере по одному игроку, чтобы создать здоровую борьбу за место в составе. Именно конкуренция заставляет футболистов прогрессировать, а команду — становиться сильнее.

Воспитанники? Кто-то из них имел шансы. Панченко начинал сезон в стартовом составе, потом ездил на Чемпионат мира Ю-20, после чего несколько потерял форму. Есть еще хорошие ребята: Карпизин, Багрий, Хруник, Кондратюк, Пличко. Это перспективные ребята, которым нужно как можно быстрее переходить из детского футбола во взрослый. Потенциал у них есть — многое зависит от них самих.

Я буду только рад, если они смогут составить конкуренцию старшим игрокам. Молодежь, тренируясь с основой, становится ближе к тому, чтобы эта конкуренция становилась настоящей. Они видят, как работают опытные футболисты — Калюжный или Шабанов. Или Крупский, который ближе к ним по возрасту. Это хороший пример того, к чему нужно молодым стремиться.

Что касается лидеров, можно назвать тех же Шабанова и Калюжного. Но я хочу, чтобы лидеров было больше. Чтобы больше ответственности брали на себя Павлюк, Салюк, Крупский, младшие ребята. Перед матчами каждый имеет возможность высказаться. Ответственность не должна лежать на двух-трех людях — она должна быть общей. Чем больше лидеров в команде, тем лучше для тренера.