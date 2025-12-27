Сергей Разумовский

Мадридский Реал после ухода Луки Модрича активизировал работу на трансферном рынке в поисках креативного полузащитника, который мог бы взять на себя роль дирижера в центре поля. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон в социальной сети X, подчеркивая, что в клубе хорошо понимают: команде нужен футболист, способный не только поддерживать темп и баланс, но и руководить игрой, продвигать мяч через пас и регулярно создавать моменты для партнеров.

По данным источника, Реал задумывался о замене Модрича еще в прошлом году и пытался найти игрока с похожим набором качеств, однако тогда осуществить трансфер не удалось. Причин было несколько: часть кандидатов не соответствовала внутренним спортивным критериям клуба, другие были слишком дорогими с учетом запрашиваемой суммы и общих условий сделки. Рассматривались и более молодые футболисты, которых теоретически можно было бы развить под эту позицию, но в Мадриде не получили достаточно убедительных аргументов, что кто-то из них уже сейчас готов стабильно выполнять ключевую функцию плеймейкера на высшем уровне и выдерживать требования сезона в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов.

В самом Реале некоторое время рассчитывали, что нехватку креатива в центральной зоне удастся компенсировать внутренними ресурсами – прежде всего за счет Арды Гюлера и Джуда Беллингема. Однако, как пишет Пикон, в клубе пришли к выводу, что турецкий хавбек пока не готов постоянно брать на себя роль главного организатора атак и делать это от матча к матчу. Беллингем же, несмотря на свой высокий класс и значительное влияние на игру, в текущей конфигурации больше проявляет себя как игрок, нацеленный на завершение – он активно подключается в штрафную площадку, ищет моменты для удара и часто выступает именно как атакующий фактор, а не как стабильный диспетчер, задающий ритм и контролирующий розыгрыш в середине поля.

Отдельно Пикон отмечает, что идеальным вариантом для усиления этой позиции в Мадриде считают полузащитника ПСЖ Витинью. Однако на текущем этапе такой трансфер выглядит маловероятным – и из-за сложности переговоров с парижским клубом, и из-за потенциальной стоимости сделки. В то же время Витинья не является единственной кандидатурой в шортлисте Реала: мадридцы продолжают анализировать рынок и рассматривают несколько альтернатив, чтобы закрыть важную позицию игроком, который сможет обеспечить команде необходимый уровень креатива и контроля в центре поля.

Ранее сообщалось, что Реал попрощается с Алабой и может потерять Рюдигера в ближайшее время.