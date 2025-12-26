Мадридский Реал готовится к возможным изменениям в центре обороны во время летнего трансферного окна. Как сообщает ESPN, клуб рассматривает вариант расставания сразу с двумя опытными защитниками.

По информации источника, руководство Реала не планирует продлевать контракт с Давидом Алабой, который истекает в июне 2026 года. На тот момент австрийскому футболисту исполнится 33 года. Ожидается, что центральный защитник покинет Мадрид следующим летом после пяти сезонов в составе сливочных.

Ситуация с Антонио Рюдигером выглядит менее определенной. Реал готов предложить 32-летнему немецкому защитнику новый контракт. Отмечается, что футболист в общем доволен жизнью в Мадриде и своей ролью в команде, однако параллельно рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

Одним из таких вариантов для Рюдигера является переезд в Саудовскую Аравию, где он хотел бы провести завершающие годы профессиональной карьеры. Защитник также может покинуть Реал в статусе свободного агента летом 2026 года, когда истечет действующий контракт.

Также, Реал планирует вернуть лидера итальянского Комо до своего состава.