Сергей Разумовский

Итальянская Рома рассматривает вариант с продажей центрального нападающего Артема Довбика во время ближайшего летнего трансферного окна. Об этом сообщает Siamo La Roma, ссылаясь на информацию журналиста Маттео Моретто.

По данным источника, 28-летнему украинцу не удалось полноценно закрепиться в команде под руководством Джан Пьеро Гасперини, из-за чего в клубе склоняются к решению отпустить форварда. Отмечается, что еще зимой Рома была очень близка к тому, чтобы осуществить его трансфер, однако ситуацию изменила серьезная травма, которую Довбик получил после этого периода.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 17 матчей на клубном уровне. В которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

