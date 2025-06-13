Павел Василенко

Футболисты сборной Финляндии сыграли вничью со сверстниками из Нидерландов (2:2) в матче первого тура группы D чемпионата Европы среди юношей до 21 года.

Фины удивили голландцев в первом тайме, забив два гола за три минуты. Каспер Терхо забил первым, затем Топи Кескинен отметился, забив мощным ударом в штангу.

Нидерландцы отыграли один гол благодаря Лусиано Валенте, а Эрнест Поку, вышедший на замену, сравнял счет на третьей минуте компенсированного времени.

Евро-2025, 1-й тур

Группа D

Финляндия U21 – Нидерланды U21 – 2:2

Голы: Терхо, 25, Кескинен, 28 – Валенте, 59, Поку, 90+3.

Украина после первого тура занимает последнее, четвертое место в группе, которую продолжает возглавлять Дания. Фины и нидерландцы, поделив очки, расположились в середине турнирной таблицы.

Следующие матчи группы D состоятся в воскресенье, 15 июня: Украина сыграет с Финляндией (19:00), а Нидерланды – с Данией (22:00).