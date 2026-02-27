Сергей Разумовский

Защитник Шахтера Валерий Бондар в эфире УПЛ ТВ после матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (1:0) поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций, по итогам которой донецкой команде достался польский Лех. Другим возможным оппонентом горняков был Самсунспор.

Бондар признался, что ожидал именно турецкий вариант. По его словам, он предполагал, что судьба сведет Шахтер с Самсунспором из-за предыдущего еврокубкового контекста: команда вылетела от Панатинаикоса, а в случае прохождения греческого клуба в квалификации Лиги Европы могла бы сыграть именно с турецким клубом.

Честно говоря, думал, что выпадет Самсунспор, потому что мы вылетели от Панатинаикоса и должны были бы играть с ними. Думал, что, возможно, сейчас судьба сведет нас с ними. Но у Бога свои планы. Лех, так Лех. Будем играть два матча в Польше. Стадион, так стадион. Валерий Бондар

