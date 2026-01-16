Сергей Разумовский

37-летний Павел Таран пополнил тренерский штаб Металлиста 1925, где будет работать вместе с главным тренером Младеном Бартуловичем. О кадровом усилении сообщила пресс-служба харьковского клуба. В новой структуре команды Таран будет отвечать за аналитическое направление и занимать должность тренера-аналитика, что предусматривает работу с видео, разбор действий соперников, подготовку отчетов и помощь штабу в формировании тактических решений.

В Металлисте 1925 подчеркивают, что Таран обладает соответствующей квалификацией: у него действующая тренерская лицензия UEFA категории A. Его опыт охватывает различные роли в футболе – от работы в селекционных отделах до тренерской и ассистентской деятельности. В частности, он работал в селекционных отделах Кривбасса и Металлурга, был тренером в УФК Днепр, а также ассистентом главного тренера в ряде клубов: Черноморец-2, Перемога, ВПК-Агро, Буковина и Карпаты. Последним местом работы Павла Тарана была юношеская команда Карпат, где он имел возможность работать с молодыми футболистами и развивать их в системном формате.

Отдельно отмечается и футбольное происхождение специалиста. Павел Таран является сыном известного украинского тренера Олега Тарана. Его отец входит в число самых опытных наставников в истории украинского элитного дивизиона: Олег Таран занимает девятое место по количеству матчей в высшей лиге Украины – 273. Для Металлиста 1925 приход Павла Тарана может стать усилением в интеллектуальной составляющей подготовки, где современная аналитика все чаще играет решающую роль.

