Сергей Разумовский

Металлист 1925 близок к подписанию защитника из УПЛ. Об этом сообщает «ТаТоТаке», отмечая, что харьковский клуб продолжает активно работать над усилением состава на фоне кадровых потребностей в обороне.

По информации источника, основной акцент селекции сейчас — на укреплении центральной зоны защиты. В настоящее время главный тренер Младен Бартулович в этой линии имеет ограниченный выбор: стабильной парой основных центрбеков считаются Шабанов - Павлюк, а среди вариантов ротации фактически остается Владимир Салюк. В то же время в клубе понимают, что на дистанции сезона этого может быть недостаточно — нужна более широкая конкуренция, а также альтернативы под разные матчевые сценарии. Отдельный важный нюанс — желание иметь в обойме левоногого центрального защитника, что даёт больше вариативности при розыгрыше мяча и построении атаки через левый фланг.

Именно поэтому, как пишет источник, Металлист 1925 находится на финальной стадии переговоров относительно подписания основного центрдефа Оболони Валерия Дубко. Соглашение выглядит максимально близким к завершению, однако окончательный формат перехода может быть разным — всё зависит от того, на каких условиях клубы и сам футболист договорятся в ближайшее время.

Рассматриваются два основных сценария:

Дубко может присоединиться к Металлисту 1925 уже этой зимой. Поскольку контракт 24-летнего защитника с Оболонью истекает летом, вариант с немедленным трансфером предполагает выплату определенной компенсации, чтобы получить игрока без ожидания завершения сезона. Второй путь — Дубко доиграет сезон в составе Оболони, а в январе подпишет с Металлистом 1925 предварительное соглашение. В таком случае харьковчане смогут забрать центрдефа летом как свободного агента, то есть фактически без трансферной выплаты.

Таким образом, Металлист 1925 или ускорит усиление обороны уже сейчас, или сделает ставку на экономически более выгодный вариант с предварительным контрактом. Таким образом получить футболиста за ноль после завершения его текущего соглашения.

Ранее тренер Оболони назвал задачи на вторую половину сезона.