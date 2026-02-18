Сергей Разумовский

По итогам общего собрания клубов украинской Премьер-лиги, которое состоялось сегодня в столичном отеле Русь, стало известно, что уже с следующего сезона в отечественном футболе может появиться новый турнир – Кубок Лиги. Автором этой инициативы выступил президент футбольного клуба Верес Иван Надеин, о чем сообщает «ТаТоТаке».

Предполагается, что новый турнир, Кубок Лиги, будет проводиться в летне-осенней части сезона и станет своеобразным наполнением календаря в те периоды, когда основной чемпионат прерывается из-за международных матчей национальных сборных. Турнирная сетка соревнований будет формироваться по географическому принципу, с делением на группы, что позволит уменьшить логистическую нагрузку на клубы и сделать соревнования более интересными с точки зрения регионального соперничества.

Кроме того, к участию в новом турнире планируют привлечь не только представителей элитного дивизиона, но и клубы других украинских лиг. Также организаторы инициативы намерены привлечь к Кубку Лиги молодежные составы клубов, чьи основные команды в этот период будут участвовать в матчах еврокубков. Это позволит молодым исполнителям получить больше игровой практики на высоком уровне, а для других клубов – поддерживать игровой тонус и держать болельщиков заинтересованными.

Окончательное решение о внедрении турнира Кубок Лиги будет принято после дополнительных консультаций и согласований, однако идея получила поддержку части футбольного сообщества и может уже вскоре дополнить структуру украинских национальных соревнований.

