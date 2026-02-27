Голкипер Вереса Валентин Горох в эфире УПЛ ТВ подвел итоги матча 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ровенская команда минимально уступила Шахтеру со счетом 0:1. Вратарь выделил момент лидера команды Игоря Харатина.

У нас была своя тактика, и мы её, как сказать так, придерживались, поэтому, наверное, такой результат на поле.

Чего не хватило? Да не знаю, наверное, как-то удачи. Забей свой момент Харатин и не знать, как бы развернулась игра. И каждый на поле знал, что делать, поэтому и компактность была в центре поля и вообще в защите.

Гол Бондаря? Мы всегда работаем над стандартами. Это важная тема. Я так считаю. То, что пропустили, будем разбирать. Я думаю, что исправимся в этом плане, наверное, так.