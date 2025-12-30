Украинский тренер азербайджанского "Араз-Нахчыван" Андрей Демченко раскрыл задачи команды на вторую часть сезона в чемпионате.

Попасть в зону еврокубков. Это означает, что будем вести борьбу за первую тройку. Плюс есть еще Кубок.

Очень жесткая конкуренция. Тем интереснее будет наша работа. Мне нравятся амбициозные задачи. Люди ставят серьезные цели, возможно, будет непросто, но нужно бороться за эти места. Конкуренция в премьер-лиге очень серьезна, сразу 6-7 команд претендуют на эти места, – сообщил Демченко в интервью Azerisport.