Известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко поделился подробностями, почему нападающий Шахтёра Лассина Траоре так и не оказался в бельгийском Антверпене, хотя зимой этот трансфер, по его словам, был максимально близок к завершению.

22 февраля на «Арене Львов» Карпаты обыграл Ахметов. Я не раз, не два и не три в разных ситуациях в прошлые годы был поражён просто его футбольной интуицией, его чутью, инстинктом, который невозможно объяснить. Чутьё, ну просто чутьё. И сейчас снова такая история.

Зимой Траоре был близок к переходу в Антверпен. Он уже там в Антверпене сидел, одной ногой уже был там. У него же контракт с Шахтёром заканчивается летом 2026 года. И для Шахтёра это предложение от Антверпена было возможностью заработать хоть какие-то деньги на Траоре.

Антверпен давал за него 0,5 млн евро + 40% от следующей продажи. Вы понимаете, что за футболиста, который летом уйдёт бесплатно, это неплохое предложение. Неплохое предложение за футболиста, вся карьера в Шахтёре которого сопровождалась травмами. Который это первое круг пропустил из-за травмы. Он же только в 1-м туре сыграл против Эпицентра, дальше 4,5 месяца было восстановление от травмы. Форвард, который за весь 2025 год забил только 2 мяча.

Но трансфер в Антверпен не состоялся. Ринат Ахметов личным решением отказался продавать Лассину Траоре. И тот в первом же официальном матче после этой истории сделал первый в своей карьере хет-трик, принеся своему клубу победу.