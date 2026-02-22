Павел Василенко

В матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на стадионе «Арена Львов» принимал львовские Карпаты. Матч закончился победой «горняков» со счетом 3:0.

Главным героем матча стал нападающий Шахтера Лассина Траоре, который после выхода на замену на 65-й минуте оформил хет-трик. Отметим, что форвард «горняков» первую часть сезона пропустил из-за травмы.

Также стоит добавить, что Карпаты провели первую официальную встречу под руководством нового тренера – испанца Франсиско Фернандеса.

На данный момент Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков. Столько же баллов имеет и лидер чемпионата – ЛНЗ. Карпаты занимают 10-ю позицию с 19 очками.

УПЛ, 17-й тур

Шахтер – Карпаты – 2:0

Голы: Траоре, 67, 71, 82.