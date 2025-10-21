Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен в эфире УПЛ ТВ после выхода его команды в лидеры украинской Премьер-лиги раскрыл, какова его футбольная философия.

На старте сезона мы не могли точно спрогнозировать, где будем. Команда обновилась, много новичков, иностранцы, изменения в стиле игры. Но мы вложили большую энергию, и теперь видим, что это приносит результат. Позиция лидера - это наша награда за проделанную работу. Мы наслаждаемся моментом. Каждый матч - это вызов. Мы играем в собственном стиле и прогрессируем неделя за неделей.

Все зависит от результата. Мы играем в открытый футбол, ищем пространство, над этим постоянно работаем на тренировках. У игроков много энергии. В других матчах команды соперников также пытались играть наступательно, но это - наш стиль. Мы хотим играть наступательно и именно это реализуем».

Наша философия - это быстрый переход из собственной трети поля к финальной. Мы стремимся как можно скорее достичь зоны, где можно создать угрозу у ворот противника.