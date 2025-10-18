Кривбасс на выезде победил Рух и вышел на первое место в УПЛ
Криворожская команда заработала три очка
около 1 часа назад
Фото - ФК Кривбасс
В матче девятого тура украинской Премьер-лиги на «Арене-Львов» Кривбасс на выезде переиграл Рух со счетом 2:1.
Команда Патрика ван Леувена открыла счет в матче на 23-й минуте: отличился Карлос Парако.
А уже после перерыва Кривбасс забил второй раз, когда точный удар нанес Максим Задерака.
Команде Ивана Федика удалось отыграть один мяч на 84-й минуте после гола Бабукара Фаала.
На данный момент Кривбасс возглавил турнирную таблицу УПЛ. Пока что криворожцы опережают Шахтер на два очка, а Динамо – на три.
Рух находится в зоне переходных матчей вылета, занимая 14-ю позицию чемпионата.
УПЛ, 9-й тур
Рух – Кривбасс – 1:2
Голы: Фаал, 84 – Парако, 23, Задерака, 53.