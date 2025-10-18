Павел Василенко

В матче девятого тура украинской Премьер-лиги на «Арене-Львов» Кривбасс на выезде переиграл Рух со счетом 2:1.

Команда Патрика ван Леувена открыла счет в матче на 23-й минуте: отличился Карлос Парако.

А уже после перерыва Кривбасс забил второй раз, когда точный удар нанес Максим Задерака.

Команде Ивана Федика удалось отыграть один мяч на 84-й минуте после гола Бабукара Фаала.

На данный момент Кривбасс возглавил турнирную таблицу УПЛ. Пока что криворожцы опережают Шахтер на два очка, а Динамо – на три.

Рух находится в зоне переходных матчей вылета, занимая 14-ю позицию чемпионата.

УПЛ, 9-й тур

Рух – Кривбасс – 1:2

Голы: Фаал, 84 – Парако, 23, Задерака, 53.