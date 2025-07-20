Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о работе на трансферном рынке.

«У нас было много позиций, которые нуждались в обновлении, и клуб решил сделать ставку на более молодых игроков. Это часть стратегии – сформировать новую команду на несколько следующих лет и дать шанс молодым футболистам стать частью Кривбаса.

Нам уже удалось найти несколько перспективных украинских игроков, а также нескольких легионеров из Южной Америки, хотя процесс еще не завершен – мы все еще ищем кандидатов на отдельные позиции. Но определенный прогресс есть: если на первой тренировке было всего 14 игроков, то сейчас их уже 20. То есть мы движемся вперед – как в количественном, так и в качественном плане».