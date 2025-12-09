Сергей Разумовский

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат установил для себя знаковое достижение в чемпионате Испании, сравнявшись по количеству проведенных матчей в Ла Лиге с другим известным отечественным футболистом – бывшим защитником Барселоны, Шахтера и Днепра Дмитрием Чигринским. Это стало возможным после того, как Ванат вышел на поле в выездном матче 15-го тура против Эльче. Встреча для каталонского клуба сложилась неудачно и завершилась поражением со счетом 0:3, однако для украинца эта игра стала важным этапом в статистическом измерении его карьеры в Испании.

После этого матча в активе Владислава Ваната насчитывается уже 12 матчей в Ла Лиге. Именно столько же встреч в рамках испанского первенства провел Дмитрий Чигринский, выступая за Барселону. Для молодого форварда Жироны это лишь начало пути, тогда как Чигринский свои 12 игр провел в составе одного из самых титулованных клубов мира, хотя лучшие времена провел в других клубах.

Если посмотреть шире на статистику украинских футболистов в Ла Лиге, рейтинг по количеству проведенных матчей сейчас выглядит так (с указанием клубов, за которые они выступали):