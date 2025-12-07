Эльче и Жирона провели встречу в рамках 15 тура чемпионата Испании. В стартовом составе гостей оказались украинские футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Команда Мичела пропустила первый мяч незадолго до перерыва: Валера совершил стремительный проход, получил точный пас и уверенно переиграл вратаря. После смены сторон хозяева оформили еще два быстрых гола. Сначала Рафа Мир воспользовался филигранным пасом в штрафную площадь и ударом с лёта отправил мяч в нижний угол, а затем тот же Мистер наказал Жирону за грубую ошибку Пауло Гассаниги, легко забив снова.

Ванат завершил своё участие на 66-й минуте, тогда как Цыганков покинул поле на 83-й минуте. Итог — уверенная победа Эльче со счётом 3:0.

Ла Лига, 15-й тур

Эльче – Жирона – 3:0

Голы: Валера, 40, Мир, 51, 57