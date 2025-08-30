Ваната заметили в Жироне. Видео
Лучший бомбардир Динамо прибыл в Испанию
32 минуты назад
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий Динамо и сборной Украины Владислав Ванат прилетел в Испанию, чтобы завершить переход в Жирону.
В сети уже появилось видео, на котором Ванат по прилету сфотографировался с поклонником, который узнал украинского нападающего.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жирона активировала клаузулу Ваната и выплатила 20 миллионов евро.
Ванат на старте сезона успел отыграть за Динамо 7 матчей: 3 гола, 2 результативные передачи.