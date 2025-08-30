Нападающий Динамо и сборной Украины Владислав Ванат прилетел в Испанию, чтобы завершить переход в Жирону.

В сети уже появилось видео, на котором Ванат по прилету сфотографировался с поклонником, который узнал украинского нападающего.

✅🛬 VLADYSLAV VANAT arriba a l’aeroport de Vilobí d’Onyar, rebut pel seu representant, per passar revisió mèdica i signar 5 anys de contracte amb el GIRONA.



👀 119 partits, 51 gols i 24 assistències amb el Dynamo de Kiev. Fitxatge top.



🎥😉 pic.twitter.com/FWj3Qgi8gY — Miquel Costa (@MiquelCostaB) August 29, 2025

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жирона активировала клаузулу Ваната и выплатила 20 миллионов евро.

Ванат на старте сезона успел отыграть за Динамо 7 матчей: 3 гола, 2 результативные передачи.