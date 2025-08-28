23-летний форвард Динамо и сборной Украины Владислав Ванат готов сменить клуб.

По данным известного каталонского журналиста Нила Солы, Жирона и киевский клуб близки к финализации трансфера. Динамо получит за игрока 15 миллионов евро и дополнительный процент с будущей перепродажи.

Сола также подтвердил, что Ванат подписал с Жироной пятилетний контракт. В сезоне 2024/25 Владислав провел 45 матчей, забил 21 гол и отдал девять результативных передач, став лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо давит на клуб, чтобы перебраться в Испанию.