Жирона смогла договориться с Динамо по поводу трансфера Ваната
Клубы хотят завершить сделку в ближайшие часы
около 2 часов назад
Владислав Ванат/фото: Динамо
23-летний форвард Динамо и сборной Украины Владислав Ванат готов сменить клуб.
По данным известного каталонского журналиста Нила Солы, Жирона и киевский клуб близки к финализации трансфера. Динамо получит за игрока 15 миллионов евро и дополнительный процент с будущей перепродажи.
Сола также подтвердил, что Ванат подписал с Жироной пятилетний контракт. В сезоне 2024/25 Владислав провел 45 матчей, забил 21 гол и отдал девять результативных передач, став лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что форвард Динамо давит на клуб, чтобы перебраться в Испанию.