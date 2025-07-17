Телеведущая и модель Ванда Нара поделилась личными переживаниями относительно отношений с Мауро Икарди. В интервью она рассказала, как тяжело далось расставание, измены, эмоции после разрыва и юридическая волокита из-за развода, который продолжается между Аргентиной и Италией.

– Какие у вас сейчас отношения с Мауро?

– Честно говоря, расставание для него было очень болезненным. Я переживала утрату вместе с ним. Мы много об этом говорили, и ему всё время казалось, что он ещё может сохранить нашу семью или вернуть меня. Я на протяжении трёх лет пыталась снова доверять, но не смогла.

Я не жалею об этом. Если бы он не дал мне этого шанса, у меня остались бы сомнения. Наша семья заслуживала еще тысячу попыток, но этого не произошло. Я всегда говорю: лучше быть оставленной, чем уйти самой. Потому что в определённый момент начинаешь чувствовать вину за то, что всё развалилось.

– Возможны ли нормальные отношения между вами сейчас?

– Это возможно только тогда, когда оба смогут по-настоящему отпустить. Он успокоится, когда поймёт, что всё действительно закончено. У нас была долгая история, мы достигли многого и ещё есть дела, которые нужно уладить. Но если не пережить боль и не дать себе времени, рана лишь углубляется и превращается в гнев. А за гневом всегда стоит печаль.

– А что с вашей болью?

– Я пережила её тогда, когда вся моя семья собралась вместе, а он мне изменял.

– Как продвигается развод?

– Я подала на развод в Аргентине, но Мауро отклонил иск и обратился в суд в Италии. А там такие дела могут длиться месяцами или даже годами, – сказала Ванда Нара.

Также, на Ямала был подан иск после празднования дня рождения.