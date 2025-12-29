Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Линкольн Сити Иван Варфоломеев отметился результативным действием в матче 23-го тура английской Лиги 1 против Барнсли, оформив ассист и помогая своей команде добыть важные очки.

Решающий для начала поединка эпизод произошел уже на 8-й минуте. Линкольн Сити заработал стандарт, и Варфоломеев выполнил подачу со штрафного точно на Томаса Геймера. Партнер украинца выиграл позицию в штрафной площадке и точным ударом головой отправил мяч в сетку, сделав счет 1:0 в пользу Линкольна. Этот гол позволил хозяевам действовать более уверенно и в дальнейшем контролировать ситуацию на поле.

An unchallenged header at the back post by Hamer put the visitors in front. 1 Poor Marking. 2. As much as Cleary excites me going forward with the ball, his lazy tackle in the edge of the box has put us in trouble in successive matches. Barnsley 0-1 Lincoln pic.twitter.com/gfSfiR5e23 — Chris Mann (@The_Mannster) December 29, 2025

Для Варфоломеева эта игра стала уже 21-й во всех турнирах текущего сезона. В целом в его активе теперь три результативные передачи, что подчеркивает его роль в создании голевых моментов, особенно при выполнении стандартов.

В итоге Линкольн Сити довел матч до победы со счетом 2:0. Второй мяч забил Рич, закрепив преимущество команды и сняв вопрос о результате в конце встречи.

Благодаря этой победе Линкольн набрал 44 очка в турнирной таблице и сохранил проходную вторую позицию. Отставание от лидера, Кардиффа, составляет три балла, так что команда продолжает борьбу за повышение в классе и остается в непосредственной гонке за первое место.

Лига 1 (Англия), 23-й тур

Барнсли – Линкольн Сити 0:2

Голы: Геймер, 8, Рич, 72

Ранее молодежная сборная Украины с Варфоломеевым в составе проиграла Албании.