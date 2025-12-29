Варфоломеев зажигает в чемпионате Англии. Видео ассиста украинца
Его команда сохраняет отличные шансы на повышение в классе
около 1 часа назад
Украинский полузащитник Линкольн Сити Иван Варфоломеев отметился результативным действием в матче 23-го тура английской Лиги 1 против Барнсли, оформив ассист и помогая своей команде добыть важные очки.
Решающий для начала поединка эпизод произошел уже на 8-й минуте. Линкольн Сити заработал стандарт, и Варфоломеев выполнил подачу со штрафного точно на Томаса Геймера. Партнер украинца выиграл позицию в штрафной площадке и точным ударом головой отправил мяч в сетку, сделав счет 1:0 в пользу Линкольна. Этот гол позволил хозяевам действовать более уверенно и в дальнейшем контролировать ситуацию на поле.
Для Варфоломеева эта игра стала уже 21-й во всех турнирах текущего сезона. В целом в его активе теперь три результативные передачи, что подчеркивает его роль в создании голевых моментов, особенно при выполнении стандартов.
В итоге Линкольн Сити довел матч до победы со счетом 2:0. Второй мяч забил Рич, закрепив преимущество команды и сняв вопрос о результате в конце встречи.
Благодаря этой победе Линкольн набрал 44 очка в турнирной таблице и сохранил проходную вторую позицию. Отставание от лидера, Кардиффа, составляет три балла, так что команда продолжает борьбу за повышение в классе и остается в непосредственной гонке за первое место.
Лига 1 (Англия), 23-й тур
Барнсли – Линкольн Сити 0:2
Голы: Геймер, 8, Рич, 72
Ранее молодежная сборная Украины с Варфоломеевым в составе проиграла Албании.