Павел Василенко

По данным итальянского журнала Calciomercato, английский клуб Манчестер Юнайтед заинтересован в 25-летнем футболисте Сандро Тонали. По данным источника, за полузащитника Ньюкасла также могут побороться Милан и Ювентус.

Источник сообщает, что больше всего заинтересован Ювентус, но высокая зарплата Тонали может стать препятствием.

Тонали сыграл девять матчей во всех соревнованиях этого сезона, отдав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

Согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тонали составляет 60 миллионов евро.