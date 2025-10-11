Великая битва за Тонали. Итальянский полузащитник привлек крупные клубы из Англии и Италии
По данным итальянского журнала Calciomercato, английский клуб Манчестер Юнайтед заинтересован в 25-летнем футболисте Сандро Тонали. По данным источника, за полузащитника Ньюкасла также могут побороться Милан и Ювентус.
Источник сообщает, что больше всего заинтересован Ювентус, но высокая зарплата Тонали может стать препятствием.
Тонали сыграл девять матчей во всех соревнованиях этого сезона, отдав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
Согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тонали составляет 60 миллионов евро.