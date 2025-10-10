Секрет Роналду: бывший руководитель Ювентуса раскрыл, что сделало португальца легендой
34 минуты назад
Фото - Getty Images
Бывший исполнительный директор Ювентуса Джузеппе Маротта, который сейчас занимает должность генерального директора «Интера», поделился мыслями о современном состоянии итальянского футбола – и вспомнил сотрудничество с Криштиану Роналду в Турине.

Во время презентации книги «Футбол будущего: между искусственным интеллектом и устойчивыми шагами» он отметил положительное влияние прихода опытных игроков в Серию A, в частности Луки Модрича в Милан.

Но больше всего внимания привлекли его слова о Роналду.

Португальский звездный форвард перешел из Реала в Ювентус летом 2018 года, а в 2021-м вернулся в Манчестер Юнайтед. С начала 2023-го Роналду выступает за саудовский клуб Аль-Наср.
