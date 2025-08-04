Павел Василенко

Бывший вингер киевского Динамо Беньямин Вербич планировал вернуться в Украину накануне старта сезона 2025/26. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

31-летний словенец приезжал на сборы бело-синих в Австрии и вел переговоры о своем переходе в Динамо. Трансфер Вербича не состоялся, поскольку стороны не смогли договориться о финансовых условиях.

Вербич покинул Динамо в 2022 году на правах свободного агента и перебрался в греческий Панатинаикос. С января нынешнего года выступает за Левадиакос, с которым у него контракт до 30 июня 2026 года.

В составе Динамо Вербич провел 121 матч, в которых забил 37 мячей и отдал 12 результативных передач.