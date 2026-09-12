Сергей Разумовский

Матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между Вересом и Кудривкой не состоялся в запланированное время. Встреча должна была пройти в Ровно 12 сентября, однако ее начало отменили из-за угрозы воздушных атак, сообщает пресс-служба УПЛ.

Команды должны были выйти на поле сегодня, но ситуация с безопасностью не позволила начать матч. После консультаций соответствующие службы приняли решение о переносе поединка.

Таким образом, Верес и Кудривка сыграют между собой в другой день. Новую дату и время начала встречи определит Дирекция УПЛ и сообщит о них дополнительно.

Ранее перенесли на другую дату матч Кривбасс – Харьков.