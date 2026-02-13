Сергей Разумовский

Камерунский фланговый полузащитник Самуэль Нонго больше не будет выступать за Верес – об этом официально проинформировала пресс-служба ровенского клуба. Сейчас уже известно, что 21-летний африканец продолжит свою профессиональную карьеру в составе албанского Эльбасани, с которым футболист успешно согласовал все детали нового контракта.

Самуэль Нонго стал игроком красно-черных в августе 2024 года, но за время выступлений в Вересе часто был вынужден пропускать матчи из-за восстановления после травмы. В целом в футболке ровненской команды он провел 11 матчей – девять раз выходил на поле в матчах чемпионата УПЛ и еще дважды играл в Кубке Украины. Несмотря на сложный период, связанный с восстановлением, футболист оставил положительное впечатление своим профессионализмом и работой в команде.

Теперь Самуэль Нонго открывает для себя новый этап в футбольной карьере и попробует проявить себя в чемпионате Албании в составе Эльбасани. Верес поблагодарил легионера за сотрудничество и пожелал успехов и развития на новом месте.

