Сергей Разумовский

Ровенский Верес после поражения в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо (0:3) объявил о завершении сотрудничества с одним из своих символов последних лет – Валерием Кучеровым. После игры клуб подтвердил, что тридцатидвухлетний полузащитник, которого справедливо считают легендой красно-черных и рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей среди действующих футболистов, покидает Верес. Срок действия контракта между игроком и народным клубом истекает в конце этого года, и стороны, взвесив все обстоятельства, пришли к общему решению не продлевать соглашение, фактически подведя итог долгого и насыщенного совместного пути.

Валерий Кучеров с перерывами выступал в составе ровенчан с лета 2016 года, пройдя с командой уникальный путь от Второй лиги до элитного дивизиона – украинской Премьер-лиги. За это время он успел сыграть за Верес во всех официальных турнирах, в которых участвовал клуб, и стал частью самых успешных страниц его новейшей истории. Вместе с ровенчанами полузащитник завоевал бронзовые медали Первой лиги в сезоне 2016/2017, а затем поднял над головой и золотые медали Первой лиги в сезоне 2020/2021, что обеспечило возвращение клуба в УПЛ.

Статистика Валерия Кучерова в футболке Вереса впечатляет своим масштабом. За девять неполных сезонов он провел за ровенский клуб 230 официальных матчей: 118 поединков в УПЛ, 60 матчей в Первой лиге, 6 переходных встреч, 26 поединков на уровне Второй лиги и еще 20 игр в Кубке Украины. За это время полузащитник отметился 6 забитыми мячами (5 голов в УПЛ и 1 в Первой лиге), а также отдал 15 результативных передач, стабильно влияя как на атакующие действия команды, так и на общий баланс игры в центре поля.

Кучеров является рекордсменом по количеству официальных матчей за Верес среди всех игроков, которые продолжают активную игровую карьеру. В общем рейтинге футболистов красно-черных периода Независимости Украины он занимает шестое место, уступая лишь пяти легендарным фигурам клубной истории: Виталию Шевчуку (301 матч), Анатолию Коломийцу (291 матч), Андрею Федорчуку (282 матча), Владимиру Новаку (263 поединка) и Владимиру Никончуку (235 матчей). Отдельно подчеркивается, что именно Валерий Кучеров является рекордсменом ровенского Вереса по количеству сыгранных поединков на уровне украинской Премьер-лиги, что еще раз подтверждает его особый статус и значение для клуба и его болельщиков.

